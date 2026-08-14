Названо 7 найкращих бюджетних смартфонів, які можна купити влітку 2026 року

У топ потрапив навіть новенький iPhone.

Редактори авторитетного порталу Tom's Guide протестували десятки бюджетних смартфонів наAndroid та iOS і склали рейтиг найкращих моделей для покупки влітку 2026 року. У них вийшов невеликий список із 7 моделей.

До рейтингу увійшли пристрої вартістю до 500 доларів, які вигідно вирізняються у своєму сегменті та справляються з конкретними завданнями – від автономності та камер до ігор і підтримки ШІ.

Найкращий недорогий смартфон – Pixel 10a. 6,3-дюймовий pOLED-дисплей із частотою 120 Гц, просунута камера та ексклюзивний набір функцій штучного інтелекту від Google роблять його одним із найбільш збалансованих смартфонів у своєму ціновому сегменті.

Найкраще співвідношення ціни та якості – Nothing Phone 4a Pro. Смартфон отримав 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц, Snapdragon 7 Gen 4, 50-Мп телеоб'єктив із 3,5-кратним зумом та акумулятор на 5080 мАг. У тестах модель протрималася понад 18 годин, але за продуктивністю поступилася Pixel 10a.

Найкращий варіант до $200 – Motorola Moto G (2026). Телефон вразив експертів тривалістю автономної роботи (понад 19 годин), а також наявністю практичних функцій, таких як роз’єм 3,5 мм для навушників і підтримка карт пам’яті microSD. Але це також ціна за посередню продуктивність і слабкий екран.

Найкращий варіант до $300 – Motorola G Power (2026). Оптимальний варіант для тих, кому потрібен великий екран із плавним відображенням та підвищений рівень захисту корпусу. Також покупці отримують "чистий" Android- у без зайвого сміття. Серед недоліків – відсутність бездротової зарядки та посередня продуктивність.

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Найдоступніший складаний телефон – Motorola Razr 2024. Його стартова ціна зараз становить $599, що помітно менше за вартість Galaxy Z Flip. Смартфон оснащений 6,9-дюймовим pOLED-екраном із частотою 120 Гц та зовнішнім дисплеєм діагоналлю 3,6 дюйма.

Motorola Razr 2024. Його стартова ціна зараз становить $599, що помітно менше за вартість Galaxy Z Flip. Смартфон оснащений 6,9-дюймовим pOLED-екраном із частотою 120 Гц та зовнішнім дисплеєм діагоналлю 3,6 дюйма. Найкращий недорогий iPhone – iPhone 17e. Смартфон отримав процесор A19, такий самий, як у базової моделі 2025 року, 256 ГБ пам’яті в мінімальній версії та підтримку MagSafe, однак обмежився екраном із частотою 60 Гц і однією основною камерою.

– iPhone 17e. Смартфон отримав процесор A19, такий самий, як у базової моделі 2025 року, 256 ГБ пам’яті в мінімальній версії та підтримку MagSafe, однак обмежився екраном із частотою 60 Гц і однією основною камерою. Найкращий недорогий Samsung – Galaxy A57. Телефон являє собою чудове поєднання функціональності, надійних камер, високої автономності та преміального дизайну. Однак за продуктивністю та швидкістю заряджання він поступається деяким конкурентам.

Раніше користувачі Android назвали свої улюблені смартфони 2026 року. До першої трійки потрапили пристрої Xiaomi, Redmi та Huawei.

Спеціалісти обрали смартфон за 200 доларів, якого більшості користувачів вистачить з головою. Модель забезпечує тривалу автономну роботу, підтримку бездротової зарядки та рідкісні для бюджетного класу функції.

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