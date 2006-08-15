Ющенко, Мороз і Янукович помоляться в Софійському соборі за Україну

У День Незалежності в Софійському соборі в Києві відбудеться молитва за Україну, в якій візьмуть участь Президент Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ та голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив радник Президента України – керівник Головної служби гуманітарної політики Секретаріату Президента Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ сьогодні на засіданні Організаційного комітету з підготовки та відзначення 15-ї річниці Незалежності України.

За його словами, молитва розпочнеться 24 серпня о 9.00 і триватиме до 9.45.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що о 10-й год. вищі посадові особи держави візьмуть участь в заходах, яка відбуватимуться на Софійському майдані і, зокрема, пролунає звернення Президента до українського народу.

З 12.00 до 13.00 проходитимуть урочисті заходи на Майдані Незалежності, зокрема офіційна церемонія підняття українського прапору, а також буде артилерійський салют. З 13.00 до 16.00 відбуватиметься святковий концерт за участю мистецьких колективів, а з 19-ї до 22-ї години - молодіжний святковий концерт.

Він також зазначив, що з 20.00 до 22.00 відбудеться прийом у Софії Київській, а о 22.00 у Києві буде феєрверк.

Також М.ЛУБКІВСЬКИЙ повідомив, що 25 серпня відбудеться відкриття пам’ятника В’ячеславу Чорноволу, а також відкриття Меморіалу героям Крут у Вінницькій області за участю керівників держави.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК зазначив, що святкування 15-ї річниці Незалежності проходить «в період досить суперечливий, насичений подіями в суспільстві, насичений скепсисом і натхненням». Він зазначив, що за 15 років було зроблено «перші 15 кроків – різних і невпевнених, правильних і швидких, а також помилкових». Він зазначив, що святкові заходи мають показати, що «в розбурханому суспільстві настає момент істини». Д.ТАБАЧНИК висловив жаль у зв’язку з тим, що було «дуже мало часу на підготовку відзначення 15-ї річниці, оскільки лише 3 липня з’явилося рішення Президента з даного приводу».

М.ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що справді часу на підготовку «було небагато», але тут є об’єктивні причини, «оскільки йшло формування уряду, і йшов процес політичний».