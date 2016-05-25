У Сумах прокуратура провела обшук у приміщенні міськради у справі незаконної ліквідації департаменту

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, санкціонований обшук у службових приміщеннях міськради проведено 24 травня у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом невиконання посадовими особами Сумської міської ради судового рішення та звільнення працівників департаменту містобудування та земельних відносин міської ради, з метою виявлення та вилучення матеріалів, які не були надані посадовими особами міськради.

При цьому в прокуратурі зазначили, що кабінет сумського міського голови Олександра Лисенка не обшукувався.

"Під час обшуку вилучено два жорсткі диски, матеріали сесії СМР від 04.05.2016, оригінали документів щодо діяльності ліквідаційної комісії та вивільнення працівників зазначеного департаменту, відеозаписи зустрічей членів ліквідаційної комісії з працівниками департаменту, копії судових рішень щодо оскарження трудовим колективом департаменту його ліквідацію, які надходили до СМР та інші документи, що стосуються розслідування вказаного кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 10 травня до прокуратури Сумської області із заявою про злочин звернулась Незалежна профспілкова організація департаменту містобудування Сумської міської ради. У заяві зазначено, що Сумська міська рада прийняла рішення від 27 січня 2016 р., згідно з яким департамент містобудування та земельних відносин СМР підлягає ліквідації. У свою чергу департамент звернувся до суду з адміністративним позовом про визнання вказаного рішення незаконним та його скасування. Ухвалою Сумського районного суду від 29 квітня зупинено дію рішення СМР щодо ліквідації зазначеного департаменту. Однак, незважаючи на ухвалу, було звільнено директора департаменту. Окрім того, рішенням комісії з ліквідації департаменту звільнено інших працівників зазначеної установи.

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Вказані відомості 10 травня слідчим відділом прокуратури Сумської області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками в діях посадових осіб Сумської міськради кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 172 (грубе порушення законодавства про працю, вчинене повторно) та ч. 3 ст. 382 (невиконання судового рішення, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище) КК України. Досудове розслідування триває.

23 травня в Сумах на площі Незалежності працівники міського департаменту містобудування та земельних відносин поставили намети, протестуючи проти розформування цієї структури міськради, звільнення працівників та невиплати зарплати.