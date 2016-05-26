Савченко приїхала до будівлі комітетів Ради, підтримала рідних полонених військових (відео)

Вона підтримала акцію рідних полонених та приїхала сьогодні до будівлі комітетів Верховної Ради, де перебувала близько години, передає ТСН.

Разом з нею приїхали сестра Віра та друзі-активісти. На питання, чи знає Надія, до яких кроків вдасться, відповіла питанням: "Я хочу у вас запитати – а як витягти полонених? У вас є рецепт? Нема? І в мене немає. Але я знаю, що хочу це зробити".

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Нині Савченко воліє якнайшвидше розпочати політичну діяльність, однак цей тиждень Рада не проводить пленарних засідань. Найближче відбудеться 31 травня.

Сьогодні батьки та дружини полонених влаштували ходу - від міністерства закордонних справ до посольств країн-учасниць нормандського формату. Буквально місяць тому ці люди об'єдналися, щоб разом визволяти своїх родичів. Більшість із них згуртувалися ще 2 роки тому - після Іловайського котла.

Нагадаємо, вчора після повернення до України Савченко заявила, що готова померти на полі бою за Україну.