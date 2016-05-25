Савченко заявила, что готова повернутись на поле бою за Україну (відео)

Приземлившись у "Борисполі", Надія Савченко заявила, що готова померти на полі бою за Україну. Льотчицю цитує "112 Україна".

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"Я два роки сиділа, поважайте особистий простір людини. Я кажу так, що ви все почуєте. Я два роки сиділа. Я відвикла від людей. Я буду різкою. Я на волі!", - заявила Савченко.

"Я вас прошу, не торкайтеся до мене, не торкайтеся до мене поки що. Я дуже сильно відвикла від тактильних відчуттів, розумієте... Якщо так кожен захоче потиснути мені руку, від мене нічого не залишиться. Все буде добре, повірте, просто дайте мені не зіпсуватися, дайте мені, щоб я після всього цього, а я зроблю все, щоб ви не розчарувалися", - заявила Савченко.

Савченко попросила вибачення "у всіх матерів, чиї діти не повернулися з АТО.

"Я завжди готова ще раз покласти своє життя на полі бою за Україну. Я зроблю все можливе, щоб кожна дитина, яка сидить зараз у неволі, була на свободі. Герої України не повинні помирати. Дуже вигідно, коли герої мертві, погано, коли вони живі. Всім погано, але ми будемо жити і герої будуть у ВР України. Вони будуть у ВР України, герої будуть на заздрість Російській думі і вони будуть на славу України, в подяку українському народу. У нас буде ВР складатися з тих людей, які цього варті. Ми будемо жити в Україні так, як повиннні жити гідні люди. Я не знаю, як це зробити, я вам чесно кажу. Я не буду обіцяти, що це буде завтра. Я вам скажу, що я готова померти кожну секунду за те, щоб це було. І це буде!" - заявила Савченко.