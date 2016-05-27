Савченко пояснила, чому ходила босоніж в аеропорту

"Так, я дуже хотіла походити босою, щоправда по траві. Але, чесно кажучи, я хотіла походити по "злітці", по злітній смузі. Бетон відчути аеродромний. Коли літаю, то я часто роззуваюсь… і відчуваю…До того ж в мене тепле взуття було, то я його просто зняла. А українська земля лікує…", - сказала вона у ході прес-конференції у п'ятницю, 27 травня, у Києві.

Читайте такожСавченко готова бути президентом, якщо цього хотітимуть українці

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

Савченко повернулася в Київ літаком президента України.