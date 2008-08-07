Комуністи в Артеку зняли український прапор

Кримські комуністи встановили на стелі Міжнародного дитячого центру «Артек» (Велика Ялта) нові радянські ордени замість демонтованих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського республіканського комітету Компартії України, нові ордени Дружби народів і Трудового Червоного Прапора виготовлені з металу, за спецзамовленням.

За даними прес-служби, «десант» комуністів, комсомольців, піонерів висадився біля в`їзду в «Артек» сьогодні ще до світанку. Комуністи під гімн Радянського Союзу підняли на флагштоку біля стели «Артека» червоний прапор, а поблизу стели встановили наметове містечко. Його учасники нестимуть цілодобове чергування з охорони радянських орденів.

Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ закликав кримчан підключатися до акції із захисту історії, «вливаючись в ряди учасників «артеківської оборони». «Артеківська акція - це відповідь персонально ЮЩЕНКУ і його дружині на їхнє топтання по радянській історії», - заявив Л.ГРАЧ.

Зі свого боку, керівник інформаційної служби МДЦ «Артек» Олена МЄХ у коментарі УНІАН назвала сьогоднішню акцію комуністів піаром. «Ці гроші, які вони витратили на свою піар-акцію, краще б витратили на дітей з потерпілих областей Західної України, які зараз відпочивають в «Артеку», купивши їм фрукти, цукерки», - сказала О.МЄХ.

Вона також повідомила, що ордени «Артека», які були демонтовані з головної стели, зараз «розміщені на почесному місці» - на стелі всередині «Артека» і в музеї історії «Артека».

«Знімати державний прапор із стели державного підприємства України і вішати туди прапор країни, якої не існує, або прапор своєї партії – це не укладається в людські рамки», - сказала керівник інформаційної служби «Артека» про акцію комуністів.

О.МЄХ, кажучи про дії «Артека» у зв`язку з установкою радянських орденів, зазначила, що вони будуть в рамках закону. «Ми все робитимемо в рамках закону, над цією ситуацією зараз працюють артеківські юристи», - зазначила керівник інформаційної служби «Артека».

Як повідомляв УНІАН, ордени Червоного прапора і Дружба народів були демонтовані зі стели «Артека» минулого року. Кримські комуністи висловили обурення з цього приводу і провели ряд протестних акцій. Державне підприємство МДЦ «Артек» зажадало від Кримської організації КПУ припинити втручання в його внутрішні справи.