Юрій Кармазін вимагає притягнути комуністів до відповідальності

Народний депутат України, перший заступник голови парламентського Комітету з питань правосуддя Юрій КАРМАЗІН (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) вважає, що кримська влада має притягнути комуністів до відповідальності за зняття державного прапору в “Артеку”.

Про це повідомляє офіційний сайт блоку “Наша Україна – Народна самооборона” із посиланням на Ю.КАРМАЗІНА.

“Знімати державний прапор з державної установи й чіпляти на його місце прапор країни, якої не існує - як мінімум, неправомірно. Подібні вчинки з боку проросійських політичних сил в Україні вже не можна вважати примітивною піар-акцією. В даному випадку місцева влада повинна вжити адекватних заходів, а не закривати очі на глум над державною символікою України, за що, між іншим, в Кримінальному кодексі передбачено кримінальну відповідальність”, - сказав Ю.КАРМАЗІН.

Депутат висловив сподівання, що “керівництво державного підприємства МДЦ “Артек”, в свою чергу, теж притримуватиметься відкритої, чесної політики”.

У зв’язку із сьогоднішнім інцидентом в “Артеці” Ю.КАРМАЗІН згадав про низку шовіністичних актів з боку проросійських партій і громадських організацій півострова. Зокрема, появу плакатів із зображенням депутата Держдуми РФ Костянтина ЗАТУЛІНА, акт вандалізму, що стався у Севастополі 5 липня, коли представники проросійських сил зірвали й скинули в море меморіальну дошку, встановлену на честь 90-річчя підняття українських державних прапорів на кораблях російського імперського Чорноморського флоту в 1918 році.

“Країна, яка поважає себе і цінує закони, не допустила б виникнення подібних ситуацій. Усі ці факти давно б уже мали стати тривожним “дзвіночком” для центральної влади”, – вважає Ю.КАРМАЗІН.

“Керівників правоохоронних органів, які залишають такі антиукраїнські вчинки безкарними, треба звільняти з посад”, – зазначив депутат.