Луценко дає першу прес-конференцію на посаді генпрокурора (подію завершено)
14:24, 30 травня 2016Політика
1401 0
30 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко дає свою першу прес-конференцію після призначення на нову посаду.
Луценко дає прес-конференцію / Фото УНІАН
Про це повідомили у прес-службі ГПУ.
Так, зустріч з представниками ЗМІ розпочалася о 14:00 за київським часом. На ній Луценко поговорить про реформу органу, а також про кадрові рішення.
Нагадаємо, Україна 12 травня отримала нового генпрокурора в особі лідера фракції БПП в Раді Юрія Луценка.
Заради цього український парламент вніс зміни до законодавства, що дозволяють призначити главою ГПУ людину без юридичної освіти. Президент України Петро Порошенко одразу ж підписав відповідний закон і вніс до Верховної Ради подання про призначення Луценка генпрокурором.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter