Луценко дає першу прес-конференцію на посаді генпрокурора (подію завершено)

Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

Так, зустріч з представниками ЗМІ розпочалася о 14:00 за київським часом. На ній Луценко поговорить про реформу органу, а також про кадрові рішення.

Нагадаємо, Україна 12 травня отримала нового генпрокурора в особі лідера фракції БПП в Раді Юрія Луценка.

Заради цього український парламент вніс зміни до законодавства, що дозволяють призначити главою ГПУ людину без юридичної освіти. Президент України Петро Порошенко одразу ж підписав відповідний закон і вніс до Верховної Ради подання про призначення Луценка генпрокурором.