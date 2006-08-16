Чим Путін пригощав гостей у Сочі (меню вечері)

У меню саммітовської вечері окрім салату з лобстера, запеченого інжиру з домашнім сиром, філе морського чорта під анісовим соусом, мармурової яловичини під соусом «каберне совіньон», мусу з фруктовим сорбетом значилося вино Mouton-Cadet Baron Philippe de Rothschield 2004 року і Chateau Blayac Medoc 2003 року.

Обком з посиланням на Коммерсант`