Чим Путін пригощав гостей у Сочі (меню вечері)
10:06, 16 серпня 2006Політика
1019
Інформація газети "Коммерсант`"
У меню саммітовської вечері окрім салату з лобстера, запеченого інжиру з домашнім сиром, філе морського чорта під анісовим соусом, мармурової яловичини під соусом «каберне совіньон», мусу з фруктовим сорбетом значилося вино Mouton-Cadet Baron Philippe de Rothschield 2004 року і Chateau Blayac Medoc 2003 року.
Обком з посиланням на Коммерсант`
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter