Порошенко: війна на Донбасі не є виправданням відсутності реформ

Таку заяву зробив президент Петро Порошенко під час Всеукраїнського дитячого форуму «Діти змінюють світ» у «Мистецькому арсеналі».

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«По Україні буде відкрито ще як мінімум 5 нових академій (лідерства) найближчим часом, які є просто зразком школи нового покоління. А ви є українцями нового покоління, українцями, які твердо знають, чого вони хочуть, українцями, які є патріотичними, які є професійними, небайдужими, українцями, які є переможцями, українцями, які є європейцями», - звернувся глава держави до учасників форуму.

«Нехай це бачить увесь світ, що Україна інша, змінена, реформована, оптимістична і переможна. Я не маю жодного сумніву, що саме це те, чого зараз потребує Україна…Я казав, що війна на сході не є вибаченням за відсутність реформ, і одночасно з війною ми маємо сконцентрувати зусилля та змінювати країну», - заявив Порошенко.