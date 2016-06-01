Рада відмовилася скасувати рішення про перейменування Дніпропетровська

Як передає кореспондент УНІАН, за проект постанови "Про скасування рішення Верховної Ради від 19 травня 2016 року про прийняття в цілому проекту постанови про перейменування міста Дніпропетровська Дніпропетровської області" № 3864-П проголосували 20 із 231 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.

Проектом постанови пропонувалося скасувати рішення парламенту від 19 травня про прийняття в цілому проекту постанови "Про перейменування міста Дніпропетровська Дніпропетровської області" (№ 3864), якою місто перейменовано в Дніпро.

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Як повідомляв УНІАН, 19 травня постанову про перейменування Днпропетровська підтримали 247 народних депутатів.

Назву "Дніпропетровськ" місто у 1926 році отримало за назвою ріки та на честь партійного, більшовицького і радянського діяча, керівника революційного руху та голови ЦВК УРСР – Г.І. Петровського, який згодом став одним з ініціаторів організації Голодомору 1932-33 років. "Назва несе у собі символіку комуністичного режиму і, згідно з законом, має бути змінена", - йдеться у пояснювальній записці до постанови.