Рада відмовилася скасувати рішення про перейменування Дніпропетровська
Верховна Рада відмовилася скасувати рішення про перейменування Дніпропетровська на Дніпро.
Як передає кореспондент УНІАН, за проект постанови "Про скасування рішення Верховної Ради від 19 травня 2016 року про прийняття в цілому проекту постанови про перейменування міста Дніпропетровська Дніпропетровської області" № 3864-П проголосували 20 із 231 народного депутата, зареєстрованого в сесійній залі.
Проектом постанови пропонувалося скасувати рішення парламенту від 19 травня про прийняття в цілому проекту постанови "Про перейменування міста Дніпропетровська Дніпропетровської області" (№ 3864), якою місто перейменовано в Дніпро.
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Як повідомляв УНІАН, 19 травня постанову про перейменування Днпропетровська підтримали 247 народних депутатів.
Назву "Дніпропетровськ" місто у 1926 році отримало за назвою ріки та на честь партійного, більшовицького і радянського діяча, керівника революційного руху та голови ЦВК УРСР – Г.І. Петровського, який згодом став одним з ініціаторів організації Голодомору 1932-33 років. "Назва несе у собі символіку комуністичного режиму і, згідно з законом, має бути змінена", - йдеться у пояснювальній записці до постанови.