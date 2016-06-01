Пашинський: Уряд має терміново вирішити питання з фінансуванням армії

Мова йде про відсутність 3,6 мільярдів гривень, які мають піти на фінансування озброєнь та ремонт техніки.

За словами Голови Комітету Сергія Пашинського, раніше ці кошти були передбачені через спецконфіскацію активів Януковича, однак, поки її немає - необхідно вирішувати проблеми армії альтернативним шляхом.

"Питання змін до бюджету належать до компетенції Прем'єр-міністра України, це його посадові обов'язки, ми сьогодні звернулись до нього. Сподіваюсь, ми достукаємось до прем'єра, він знайде необхідні кошти, внесе відповідний законопроект в сесійний зал і він буде підтриманий", - пояснив рішення Комітету Сергій Пашинський.

"Ми можемо нагодувати солдата, ми дали йому непогану зарплату, але коли у нього нема озброєння, то це, вибачте, ми людей посилаємо на смерть", - наголосив представник "Народного фронту". Сергій Пашинський також повідомив, що паралельно з ініціативою Прем ’ єр-міністра Гройсмана про спецконфіскацію коштів Януковича в кримінальному процесі, була створена робоча група з напрацювання законопроекту про цивільну спецконфіскацію активів Януковича.

До її складу увійшли представники "Народного фронту", "Блоку Петра Порошенка", "Самопомочі", "Радикальної партії", громадськості, "Реанімаційного пакету реформ" та іноземні консультанти. "Три тижні люди працювали над законопроектом. Учора він був підписаний представниками фракції "Народний фронт" Тетяною Чорновол, Антоном Геращенком та Андрієм Тетеруком. Я дуже вдячний представнику фракції "Радикальної партії", який цей законопроект теж підписав. Більше ні одна фракція не підписала, в комітет його сьогодні не внесли, тому завтра він у сесійний зал внесений не буде", - заявив Пашинський.

"Я хочу нагадати, що з 15 квітня фінансування оборонного замовлення фактично припинене через брак фінансування. Це катастрофа! Такого не було ні в 2014 році, ні в 2015. І нам не зрозуміла поведінка наших колег, окрім Опоблоку, бо ситуація дуже непроста", - наголосив парламентар.

Пашинський також зазначив, що вилучених коштів Януковича вистачило б не лише на фінансування армії, а й для того, щоб забезпечити соціальні пільги, підняти зарплати та інше.

"Я ще раз хочу підкреслити, що питання спецконфіскації - це не лише цінні папери, а й долари, які знаходяться на рахунках в Ощадбанку і арештовані Генпрокуратурою іще в 2014 році. Ми два роки бігаємо і не можемо відібрати вкрадене", - зауважив Голова Комітету з питань національної безпеки та оборони.