На переговорах в Мінську не обговорювали розміщення поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі
Спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що контактна група сьогодні не обговорювала питання розміщення озброєної місії ОБСЄ на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.
"Ми сьогодні це питання не обговорювали", - зазначив Сайдік.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації спростували інформацію про згоду Росії розгорнути поліцейську місію на Донбасі, і назвали такі заяви "блефом".
Нагадаємо, 24 травня президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Згідно з повідомленням прес-служби президента України, лідери країн «нормандського формату» підтримали необхідність розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі. «Керівники України, Франції, Німеччини і Росії висловили підтримку розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі і почали консультації з цього питання», - повідомляли тоді в прес-службі Порошенко.
Разом з тим, у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови лідерів країн повідомлялося: «Наголошено на важливості суворого дотримання режиму перемир`я, підвищення ефективності діяльності в зоні конфлікту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ шляхом надання їй додаткових повноважень, а також зміцнення Спільного центру з контролю і координації».
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підкреслив, що РФ підтримує діяльність моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, а не поліцейської.