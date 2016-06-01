На переговорах в Мінську не обговорювали розміщення поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

"Ми сьогодні це питання не обговорювали", - зазначив Сайдік.

Читайте такожСайдик: потрібно забезпечити необмежений доступ спостерігачів місії ОБСЄ в усі райони Донбасу

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації спростували інформацію про згоду Росії розгорнути поліцейську місію на Донбасі, і назвали такі заяви "блефом".

Нагадаємо, 24 травня президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Згідно з повідомленням прес-служби президента України, лідери країн «нормандського формату» підтримали необхідність розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі. «Керівники України, Франції, Німеччини і Росії висловили підтримку розгортання поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі і почали консультації з цього питання», - повідомляли тоді в прес-службі Порошенко.

Разом з тим, у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови лідерів країн повідомлялося: «Наголошено на важливості суворого дотримання режиму перемир`я, підвищення ефективності діяльності в зоні конфлікту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ шляхом надання їй додаткових повноважень, а також зміцнення Спільного центру з контролю і координації».

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підкреслив, що РФ підтримує діяльність моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, а не поліцейської.