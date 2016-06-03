Суд вчетверте переніс засідання у справі зняття санкцій з оператора лотерей "МСЛ"

Рішення винесено у зв'язку з тим, що представник Служби безпеки України, який виступає в якості третьої особи на стороні відповідача, не встиг ознайомитися з матеріалами справи.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Світлана Головчук в ході засідання в четвер.

«Суд задовольнив клопотання СБУ – УНІАН) про перенесення розгляду справи на 9 червня», - сказала суддя.

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Крім цього, представник СБУ Андрій Михальченко звернувся до суду з проханням продовжити розгляд справи в закритому судовому засіданні, пославшись на ряд документів під грифом секретності.

«У документальних матеріалах, які підтверджують наявність підстав для застосування санкцій до позивача, міститься інформація, яка містить державну таємницю... У зв'язку з цим клопочу, щоб подальший розгляд справи відбувався у закритому судовому засіданні», - зазначив Михальченко.

Однак після 10 хвилин наради, судді порахували дане клопотання передчасним.

«Суд зобов'язує представника третьої особи Служби безпеки на наступному засіданні надати документи. Якщо вони містять гриф секретності, то вони повинні бути належним чином оформлені. Вони в певному режимі будуть досліджені і розкриті. Потім суд повернеться до питання щодо продовження проведення судового засідання повністю або частково в закритому режимі», - підсумувала суддя.

Керівник юридичного управління «МСЛ» Марина Слободниченко, яка також була присутня в ході засідання, повідомила журналістам, що компанія «МСЛ» як і раніше вважає звинувачення СБУ безпідставними і сподівається на якнайшвидше вирішення справи. За її словами, з часу застосування антиросійських санкцій компанія понесла значні фінансові та репутаційні втрати.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня 2016 року Вищий адміністративний суд Києва переніс засідання у справі зняття санкцій з одного з найбільших українських операторів лотерей «МСЛ» на 26 травня у зв'язку з ненаданням відповідачем документів, які послужили підставою для прийняття рішення про включення компанії «МСЛ» в «санкційний список». Після чого на наступному судовому засіданні, 26 травня, суд вирішив продовжити перерву в розгляді справи до 2 червня в зв'язку з надходженням клопотання про залучення представника Служби безпеки України до участі в справі в якості третьої особи на стороні відповідача.

16 вересня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.