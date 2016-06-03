Серед кандидатур на посаду голови партії БПП прізвища Геращенко поки немає – президент

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив президент України Петро Порошенко.

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На запитання журналістів, чи може Геращенко стати головою партії, глава держави відповів: «Партія приймає рішення. Вона тримає інтригу… Я маю кілька кандидатур, яких запропонувала партійна організація в плані інформації. Але наскільки я знаю, було б некоректно розглядати питання Кличка за його відсутності. Він зараз перебуває у відрядженні, але серед кандидатів поки що цього прізвища (Ірини Геращенко - УНІАН) не існує».

У той же час президент наголосив на тому, що Геращенко проводить блискучу роботу.

«Я дуже люблю пані Ірину. Я вважаю, що вона робить блискучу роботу. Вона абсолютно по-новому себе відкрила під час виконання функцій мого уповноваженого зі сходу. Всі критикували, що я призначив на цю відповідальну посаду жінку. А я вважаю, що це було правильне призначення. Іра також робить величезну роботу на посаді першого заступника голови Верховної Ради», - додав Порошенко.