ЦВК зареєструвала ще 11 кандидатів у нардепи на проміжних виборах 17 липня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЦВК.

«Розглянувши заяви політичних партій про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, а також заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами, комісія зареєструвала 11 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року», - йдеться у повідомленні.

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Серед зареєстрованих: в ОВО № 23 - Іван Вовк (самовисування), Ірина Констанкевич (політична партія "Українське об’єднання патріотів – УКРОП"); в ОВО № 27 - Сергій Жуков, Олександр Тигов (самовисування), Дмитро Хорішко (політична партія «Народний рух України); в ОВО № 85 - Роман Король (політична партія "УНА-УНСО"), Віктор Шевченко ("Українське об’єднання патріотів – УКРОП"); в ОВО № 183 - Василь Романенко (самовисування); в ОВО № 206 - Ірина Савченко, Олег Скварський, Марія Сокол (самовисування).

Таким чином, станом на сьогодні ЦВК зареєструвала 28 кандидатів у народні депутати України на проміжних парламентських виборах, що відбудуться 17 липня.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2016 року проміжні вибори народних депутатів відбудуться в 7 одномандатних виборчих округах: №23 (Волинська область), №27 (Дніпропетровська область), №85 (Івано-Франківська область), №114 (Луганська область), №151 (Полтавська область), №183 (Херсонська область), №206 (Чернігівська область).