”Наша Україна” гадає, кого дурить Янукович: Ющенка чи Фрадкова

Народні депутати з фракції “Наша Україна” негативно сприймають сьогоднішню заяву прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА стосовно статусу російської мови в Україні.

“Мені здається, ми маємо справу або з обманом російського прем’єра, або з обманом українського Президента і всього українського народу з боку ЯНУКОВИЧА”, - заявив народний депутат Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, коментуючи заяву В.ЯНУКОВИЧА про намір надати російській мові в Україні статусу офіційної, як тільки його коаліція одержить конституційну більшість у парламенті.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Нашої України”, він зазначив, що підпис В.ЯНУКОВИЧА під Універсалом національної єдності, “поставлений публічно, на очах у всього народу, підтверджує і політичні зобов’язання, взяті публічно”. “Прем’єр, який не шанує українського народу і не дотримує слова, даного йому, матиме в Україні серйозні політичні проблеми”, - наголосив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Він висловив сподівання, що це все-таки “була до певної міри риторика, пов’язана з перебуванням ЯНУКОВИЧА в Росії”. “Хочеться вірити, що ми не станемо свідками такого грубого обману українців з його боку”, - додав народний депутат.

Інший народний депутат України з фракції “Наша Україна” Борис БЕСПАЛИЙ висловив сподівання, що В.ЯНУКОВИЧ насправді добре розуміє, що “й близько не буде ніякої конституційної більшості і офіційного статусу російської мови”. “Мені здається, ЯНУКОВИЧ просто сказав ФРАДКОВУ те, що йому приємно було б почути, - зробив свого роду дипломатичний реверанс”, - зазначив Б.БЕСПАЛИЙ.

Він нагадав, що, підписавши Універсал національної єдності, В.ЯНУКОВИЧ взяв на себе серйозні політичні зобов’язання. “Такі заяви характеризують його як “справжнього” хазяїна свого слова: захотів - дав, захотів - забрав назад”, - сказав Б.БЕСПАЛИЙ. Він вважає, що “таке вільне трактування власних обіцянок не може не вплинути на політичну репутацію - і Віктор ЯНУКОВИЧ має про це пам’ятати”.

В прес-службі “Нашої України нагадають, що у 12-му пункті Універсалу національної єдності, зокрема, йдеться про “Всебічний розвиток і функціонування української мови як державної та мови офіційного спілкування у всіх сферах суспільного життя на всій території України – як основи самоідентифікації народу і держави”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сочі В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв остаточно врегулювати мовне питання в Україні після того, як у коаліції буде конституційна більшість у Верховній Раді (не менш ніж 300 народних депутатів – УНІАН). «Зараз у коаліції ще немає конституційної більшості. Але це не означає, що такої більшості не буде в цьому або наступному році», - сказав прем`єр.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що питання використання російської та інших мов в Україні вирішуються відповідно до Європейської хартії про мови національних меншин. Крім того, за його словами, ближчим часом в парламенті буде розглянуто спеціальний законопроект, який повинен врегулювати питання використання мов в Україні.

Прем`єр також підкреслив, що не відмовляється від своїх обіцянок, які давав виборцям під час парламентських виборів 2006 року.