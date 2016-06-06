Ярош підтримав кандидатуру адвоката Корбана на довиборах до ВР у Дніпрі

Про це ініціатор руху "Державна ініціатива Яроша" (ДІЯ) написав у Facebook

"Вибори по Дніпру. Розглянув можливість підтримки різних кандидатів. Є кілька справді гідних кандидатур. Я зупинив свій вибір на Оксані Томчук", – цитує Яроша Українська правда.

"Вона одна із тих, хто разом з нами вела боротьбу з режимом Януковича, з перших днів війни активно включилась у підтримку добровольчого руху, предметно займається правозахисною діяльністю", – пояснив він.

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На думку Яроша, Оксана Томчук "додасть сил депутатам-державникам у Верховній Раді".

Як відомо, 27 травня партія "Українське об’єднання патріотів – УКРОП" висунула кандидатів для участі у проміжних виборах до Верховної Ради 17 липня – Оксана Томчук балотуватиметься в окрузі №27 у Дніпрі (колишній Дніпропетровськ), де раніше пройшов до парламенту чинний мер Дніпра Борис Філатов.