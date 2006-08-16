Черновецький запрошує амбітну молодь на роботу в мерію

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запрошує амбітну молодь на роботу в Київську міську державну адміністрацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві. «Нам потрібні люди. Нам не вдалося підібрати 10 тисяч молодих амбітних людей на дуже високі зарплати», - сказав він.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголосив, що підвищив зарплати всій середній ланці КМДА до значних сум. «Ми сподіваємося, що до нас у відділ кадрів прийдуть нові люди», - додав він.

За словами київського мера, кадрове питання - одне з найскладніших у роботі київської влади. «Велика армія чиновників досі працює в режимі, заданому колишнім керівництвом», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. «Із шахрая не можна виховати порядну людину», - додав мер.

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