Могеріні: припинення конфлікту в Україні - один з головних пріоритетів ЄС

Як повідомляє Центр новин Організації Об'єднаних Націй, про це Могерини заявила, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН.

Як підкреслила верховний представник ЄС, припинення конфлікту в Україні - один з головних пріоритетів ЄС.

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«Для стабілізації ситуації на сході України необхідно, щоб усі сторони повною мірою виконували всі положення Мінських угод», - заявила Могеріні.

Вона відзначила діяльність ООН з надання гуманітарної допомоги жителям України, а також підкреслила, що доповідь ООН з прав людини, який фінансується ЄС, є важливим інструментом моніторингу ситуації на сході країни.

«Європейський Союз буде виступати за територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя», - заявила Могерини.

Верховний представник ЄС повідомила, що Брюссель тісно співпрацює з Києвом у справі проведення реформ у країні. У зв'язку з цим вона нагадала, що кілька днів тому український парламент прийняв поправки до Конституції, результатом реалізації яких стане підвищення ефективності та незалежності судової системи України.

Говорячи про зусилля по врегулюванню ситуації в Сирії, Могерини повідомила членам Ради безпеки ООН, що днями Євросоюз знову відкрив свій гуманітарний офіс в Дамаску, а також докладає всіх необхідних зусиль для просування політичного рішення в рамках Міжнародної групи підтримки Сирії.

«Ми знаємо, який хиткий весь цей політичний процес у Сирії. Пролито дуже багато крові. Національне примирення не буде легким. Але у нас немає іншої можливості зупинити цю криваву бійню, дати надію сирійцям і завдати поразки угруповання ІДІЛ», - сказала представник ЄС.

Крім того, Могеріні розповіла про зусилля ЄС щодо вирішення проблем, пов'язаних з потоками біженців і мігрантів, повідомивши, що 7 червня в Страсбурзі вона разом з колегами з Європейської комісії представить план про «партнерство у сфері міграції» країн європейського регіону з країнами Африки.

«Ми повинні зробити все для того, щоб врятувати тих, чиє життя в небезпеці, як на морі, так і на суші, де помирають тисячі людей...», - підкреслила Могеріні.

Вона додала, що при вирішенні проблем, пов'язаних з міграцією, Європа розраховує на допомогу Ради безпеки ООН у цілому. У цьому зв'язку вона вітала проведення саміту ООН з проблем міграції у вересні цього року.