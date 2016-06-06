Перевірка СІЗО СБУ у Києві після заяв представника ООН про тортури: прокуратура показала відео

У ній взяли участь уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська, голова СБУ Василь Грицак і генеральний прокурор Юрій Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Шимонович на брифінгу у Києві під час представлення 14-ї доповіді Моніторингової місії ООН про ситуацію з правами людини в Україні заявив про сотні випадків здійснення тортур як на тимчасово окупованій території України, так і на контрольованій українською владою.

За його словами, йдеться про випадки на території, яка контролюється озброєними бойовиками, але також і про певні випадки, які сталися на території, контрольованій урядом України.