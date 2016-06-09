МЗС України виступило з жорсткою критикою резолюції Сенату Франції про пом'якшення санкцій проти Росії
Резолюція Сенату Франції із закликом до пом’якшення санкцій свідчить про недостатнє усвідомлення сенаторами глибини порушення Росією міжнародного права.
Про це йдеться у коментарі МЗС України у зв’язку з резолюцією Сенату Франції від 8 червня.
"Резолюція Сенату Франції із закликом поступового пом’якшення санкцій свідчить про недостатнє усвідомлення сенаторами глибини порушення Росією міжнародного права", - йдеться в заяві.
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У МЗС наголошують, що РФ продовжує бойові дії на Донбасі, внаслідок чого й далі гинуть громадяни України, і проводить репресивну політику в окупованому Криму, насамперед щодо кримських татар та українців.
Як повідомляв УНІАН, Верхня палата парламенту Франції (Сенат) 8 червня звернулася до уряду країни з проханням поступово згорнути економічні санкції, запроваджені Євросоюзом проти РФ. Документ не є обов'язковим для уряду Франції, йдеться про політичну позицію (рекомендації).