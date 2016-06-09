МЗС України виступило з жорсткою критикою резолюції Сенату Франції про пом'якшення санкцій проти Росії

Про це йдеться у коментарі МЗС України у зв’язку з резолюцією Сенату Франції від 8 червня.

"Резолюція Сенату Франції із закликом поступового пом’якшення санкцій свідчить про недостатнє усвідомлення сенаторами глибини порушення Росією міжнародного права", - йдеться в заяві.

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У МЗС наголошують, що РФ продовжує бойові дії на Донбасі, внаслідок чого й далі гинуть громадяни України, і проводить репресивну політику в окупованому Криму, насамперед щодо кримських татар та українців.

Як повідомляв УНІАН, Верхня палата парламенту Франції (Сенат) 8 червня звернулася до уряду країни з проханням поступово згорнути економічні санкції, запроваджені Євросоюзом проти РФ. Документ не є обов'язковим для уряду Франції, йдеться про політичну позицію (рекомендації).