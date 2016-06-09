Ірина Геращенко: Київ готовий до діалогу з Донбасом, але з легітимно обраною владою

Про це на сторінці Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Зустрілася з представниками регіональної влади в Інституті підвищення кваліфікації. Глави райадміністрацій, місцеві депутати, представники сільрад з усіх регіонів України. Говорили і про децентралізацію, і про судову реформу, і про безвізовий режим, але найбільше – про ситуацію на Донбасі і мінські угоди. Перше: мінські угоди не ідеальні, але вони визнані світом, як дорожня карта мирного врегулювання конфлікту. Друге: тільки мінські угоди чітко визначають дію санкції проти РФ. Третє: санкції дуже боляче б’ють по Москві і російській економіці», – зауважила парламентар, передає прес-служба БПП "Солідарність".

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«Російська Федерація прагне скасування санкцій і робить все для цього. Ті, хто кричить проти мінських угод, що, підтримує скасування санкцій? Четверте: мінські угоди вимагають саме від РФ виконання безпекової і гуманітарної компоненти, по суті, дипломатичною мовою фіксуючи, що РФ- ніякий не посередник, а учасник. В мінських угодах немає таких абревіатур, як ДНР і ЛНР, там є окремі райони Донецької і Луганської областей, тому ніяких прямих переговорів з терористами не може бути», – наголосила політик.

«Київ готовий до діалогу з Донбасом, але з легітимно обраною владою, яка має бути обрана за українським законодавством і вибори мають пройти за стандартами ОБСЄ. П’яте: ми готові до компромісу в питанні звільнення заручників і з цього питання говоримо з усіма. Але ключ від в’язниць із заручниками лежить у Кремлі… І тому світ має тиснути на Кремль з вимогою звільнити всіх: і в російських тюрмах, і на окупованих територіях. Я не розумію ті політичні сили, що планомірно дискредитують мінський процес, бо нехай вони скажуть, що для України і проти країни агресора зробили вони»,- резюмувала Ірина Геращенко.