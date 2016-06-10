"Люди не вічні": Савченко розповіла, коли можна буде співпрацювати з Росією
За чинної влади в РФ це неможливо не лише для України, але і для всього світу.
Народний депутат Надія Савченко вважає, що в майбутньому, після зміни влади в РФ, можна буде співпрацювати з російською опозицією. Про це вона розповіла в інтерв'ю Бі-бі-сі.
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"Так, звичайно, я бачу, що люди не вічні, і президенти також. Я бачу в Росії іншого президента, я бачу іншу політику [...] Я бачу росіян, які будуть працювати на благо своєї країни. У них є такі люди. Це їхня опозиція. Я бачу, що з ними можна буде співпрацювати в майбутньому", - вважає Савченко.
"Але при цій владі [в Росії] - скільки б вона не протрималася - це, на жаль, неможливо. Причому не тільки Україні, а практично всьому світу", - додала вона.
Зазначимо, раніше Надія Савченко заявила, що у питанні обміну полоненими готова співпрацювати "і з ворогом, і з другом".