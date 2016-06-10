Питання призначення нових членів ЦВК буде розглянуто у Раді 16 червня - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав і ефірі каналу "112".

Спікер зазначив, що "деякі фракції звернулися з проханням, щоб це питання ставити не у вівторок, у пленарний день, а в четвер, для того, щоб вони змогли на фракціях провести обговорення усіх кандидатур". Тому скоріш за все, це питання Верховна Рада розгляне саме 16 червня.

Парубій зауважив, що дискусія щодо кандидатів була "непроста".

"Я особисто висловив свою позицію, що декого з тих, хто був запропонований президентом України, знаю особисто. І вважаю, що це дуже гідні кандидатури. Зокрема, Євген Радченко, який з одного боку, дуже відомий в Україні експерт з виборчого законодавства, а з іншого - пройшов увесь Майдан у якості бійця "Самооборони Майдану", - сказав Парубій.

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Крім того, із запропонованих кандидатур він відзначив викладача Києво-Могилянської академії Леоніда Шипілова, який також був активістом Майдану.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня у Верховній Раді України були зареєстровані президентські проекти постанов про звільнення 12 членів ЦВК у зв'язку з перевищенням терміну їх повноважень, та призначення 11 членів ЦВК (№№ 4789 і 4790).

Згідно з проектом постанови №4790, президент пропонує призначити на посади членів Центрвиборчкому Аллу Басалаеву, Михайла Вербенського, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольського, Світлану Кустову, Ольгу Лотюк, Віталія Плукаря, Євгена Радченка, Надію Синицю і Леонтія Шипілова.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що Верховна Рада наступного тижня розгляне питання про призначення членів ЦВК.