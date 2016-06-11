ЦВК вже зареєструвала 113 кандидатів у нардепи на проміжних виборах 17 липня

Як повідомили УНІАН у прес-службі комісії, відповідне рішення було ухвалено під час сьогоднішнього засідання комісії на підставі заяв політичних партій про реєстрацію кандидатів у народні депутати и, а також заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами.

Зокрема, в ОВО № 23 комісія зареєструвала 4 кандидата, 10 кандидатів в ОВО № 27, 19 кандидатів в ОВО № 114, 10 кандидатів в ОВО № 151, 6 кандидатів в ОВО № 183, 7 кандидатів в ОВО № 206.

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Водночас, комісія скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати Сергія Мошенського, який балотувався в ОВО № 114 у порядку самовисування у звʼязку з його відмовою.

Окрім того, відмовлено в реєстрації кандидата в народні депутати Івана Доронкіна, самовисуванця в одномандатному виборчому окрузі № 151. Рішення прийнято у звʼязку з не дотриманням зазначеним кандидатом вимог Конституції та законодавства щодо проживання в Україні протягом останніх п’яти років на день проведення вказаних виборів.

Таким чином, станом на 10 червня ЦВК зареєструвала 113 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів, що відбудуться 17 липня.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2016 року проміжні вибори народних депутатів відбудуться в 7 одномандатних виборчих округах: №23 (Волинська область), №27 (Дніпропетровська область), №85 (Івано-Франківська область), №114 (Луганська область), №151 (Полтавська область), №183 (Херсонська область), №206 (Чернігівська область).