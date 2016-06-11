Наша пісня гарна й нова: на півдні Одещини "Батьківщина" об'єдналася з "ОпоБлоком"

В Кілійському районному раді депутати партії "Батьківщина" вирішили повторити досвід своїх колег з Ананьївського району та об'єдналися з "Опозиційним блоком", повідомляє Думская.net.

"Про це свідчить документ, опублікований виданням "Бесарабія inform". У райраді буде створено групу "за майбутнє Кілійського району", куди увійдуть як тимошенківці, так і "опозиціонери", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ідейним натхненником цього союзу виступив скандальний депутат райради і віднедавна член обласного бюро "Батьківщини" Ігор Лиманський.

За інформацією видання, основною метою об'єднання є протидія новій команді міськради і райради.

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До депутатської групи мають увійти депутати від "Опозиційного блоку", партії "Конкретних справ", головою якої є Лиманський, та окремі члени "ВО Батьківщина".

Крім "Конкретних справ" Ігор Лиманський досі є головою районної партії "Фронт змін", а віднедавна, в обхід районного осередку політичної партії, він став членом обласного бюро "Батьківщини".

Члени кілійського районного відділення "ВО Батьківщина", обурені деструктивними діями депутата райради, звернулися до керівництва партії з вимогою виключити з її лав Ігоря Лиманського та його соратника Миколи Тимошенко, які, на їхню думку, грубо порушили партійні принципи і вирішили об'єднатися з "ОпоБлоком".