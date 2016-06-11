"Не відповідає стандартам ЄС": Венеціанська комісія виступила за перегляд скандального закону про "партійну диктатуру"

Про це повідомляє "Європейська правда", яка має прикінцеві положення рішення, прийнятого комісією на засіданні у Венеції.

Як відомо, зміни до закону "Про вибори народних депутатів" були ухвалені парламентом в лютому і стали частиною домовленостей про ротацію уряду. Вони не мали достатньої підтримки в сесійній залі і були підтримані після 20 провальних голосувань. Після чого ключові парламентської партії, в тому числі БПП і "Фронт змін", провели з'їзди для зміни своїх виборчих списків зразка 2014, викресливши з них небажаних кандидатів.

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У Венеціанській комісії наполягають, що така практика не відповідає європейським стандартам.

ВК нагадала, що кілька років тому вже давала висновок щодо конституційних положень про "імперативний мандат" і тоді також визнала цю норму недемократичною.

"У відповідності зі своїми попередніми коментарями щодо Конституції, Венеціанська комісія вважає, що надання партіям таких повноважень суперечить міжнародним стандартам і де-факто позбавляє громадян (електорат) зробленого ними вибору, бо партія сама вибирає хто з учасників списку повинен бути обраний.

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"Право партій прибирати кандидатів зі свого списку після того, як вибори вже відбулися... має бути переглянуто і приведено у відповідність до європейських стандартів", - йдеться у висновках "Венеціанки".

Необхідно зазначити, що висновки Венеціанської комісії не є юридично зобов'язуючими для України, однак у випадку, якщо Київ проігнорує висновки ВК, це викличе претензії з боку західних партнерів.