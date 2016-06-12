Українська армія стане однією з найпотужніших у регіоні - Парубій (відео)
00:35, 12 червня 2016Політика
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Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що у влади є амбіції до 2020 року вивести українську армію до стандартів НАТО.
REUTERS
Про це він розповів в інтерв'ю "5 каналу".
"У нас є амбітна ціль: до 2020 року вивести українську армію до стандартів НАТО", - заявив Парубій.
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Голова Верховної Ради наголосив, що чим швидше відбудеться вступ України до НАТО, тим краще буде для безпеки кожного з наших громадян.
Парубій висловив переконання, що українська армія стане однією з найбільш потужних армій у всьому регіоні.
Нагадаємо, в опублікованому 6 червня на сайті президента Стратегічному оборонному бюлетені йшлося, що реформування оборонного сектора базуватиметься на стандартах НАТО.
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