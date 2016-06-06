Реформування оборонного сектора базуватиметься на стандартах НАТО - Стратегічний оборонний бюлетень

Реформування оборонного сектора базуватиметься на стандартах НАТО.

Про це йдеться в тексті Стратегічного оборонного бюлетеня, опублікованому на сайті президента України.

"Стратегічний оборонний бюлетень слугуватиме дорожньою картою оборонної реформи з визначенням шляхів її впровадження на засадах і принципах, якими керуються держави – члени НАТО", - сказано в документі.

Також бюлетень передбачає розділення посад Головнокомандувача Збройними Силами та начальника Генерального штабу, але за певних умов: «Планується до 2020 року ввести окремі посади "Головнокомандувач Збройних Сил України" та "начальник Генерального штабу Збройних Сил України", які на цей час об'єднані. Це може відбутися раніше за умови зниження рівня військової загрози національній безпеці України (завершення в Україні особливого періоду)».

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Також до 2018 року планується ліквідувати дублюючі функції Генштабу та Міноборони: «Відповідно до євроатлантичних норм і стандартів до 2018 року буде виключено дублювання функцій Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, встановлено чіткий розподіл повноважень та відповідальності між ними. Це забезпечить відокремлення функції формування державної політики з питань національної безпеки у військовій сфері, сфері оборони і військового будівництва від функції її реалізації».

Щорічно на безпековий сектор, зазначається у бюлетені, має виділятися не менш, як 5% ВВП.

«Положеннями Стратегії національної безпеки України та Воєнної доктрини України передбачено щорічно спрямовувати на бюджетне фінансування сектора безпеки і оборони не менше 5 відсотків запланованого обсягу валового внутрішнього продукту, у тому числі на оборону - не менше 3 відсотків запланованого обсягу валового внутрішнього продукту», - йдеться у повідомленні.