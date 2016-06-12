Посол Литви пояснив, що НАТО може дати Україні

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів посол Литви в Україні Марюс Януконіс.

Він зазначив, що зріс рівень співпраці України з НАТО.

"Відбувається більше подій, більше українських військових проходять навчання за стандартами НАТО, більше військових беруть участь у спільних навчаннях. Відбувається серйозна реформа українського Міністерства оборони і всієї системи оборони. Я думаю, що так, Україна наближається до НАТО та до стандартів НАТО", — вважає Януконіс.

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"Україна може розраховувати на підтримку, на участь у програмах НАТО, отриманні досвіду НАТО та модернізацію своєї системи оборони і Збройних сил", — заявив посол Литви.

За його словами, НАТО — це не тільки військові справи, не тільки оборона, але і ще багато різних програм.

"Це наука, охорона навколишнього середовища, і багато інших сфер. На жаль, не всі люди про це знають", — додав Януконіс.

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що у влади є амбіції до 2020 року вивести українську армію до стандартів НАТО.