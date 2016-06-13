Справа "чорної бухгалтерії" Партії регіонів: в Охендовського взяли зразок почерку для експертизи його підпису

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, коментуючи допити керівництва Центрвиборчкому у справі так званої “чорної бухгалтерії” Партії регіонів.

Холодницький зазначив, що у цій справі допитано вже п'ятьох – народного депутата Сергія Лещенка, заявника у справі - колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака, та голову ЦВК і двох його заступників.

«У свідка, поки що, Охендовського відібрано зразки почерку і будуть здійснюватися інші передбачені КПК запити, експертизи і таке інше. Але на це потрібен час”, - сказав Холодницький.

Також він додав, що цим трьом членам ЦВК було запропоновано пройти поліграф. Водночас він зазначив, що лише одна особа із допитаних погодилась на це. Прокурор не назвав прізвища, але сказав, що це була жінка.

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“Всім свідкам ми пропонуємо добровільно пройти поліграф, бо примусити їх ми не можемо. Двоє відмовились, один погодився. Жінки поліграфа не бояться”, - сказав Холодницький. Також він додав, що ті, хто відмовився, пояснили це тим, що не довіряють цій техніці.

Крім того, Холодницький не виключив, що на допит у цій справі буде викликано також і колишнього голову ЦВК Володимира Шаповала.

Також антикорупційний прокурор закликав громадськість не вимагати негайних результатів, оскільки для того, щоб вручити підозру будь-кому, потрібно зібрати доказову базу для суду. І додав, що не варто шукати політики у даній справі, тому що її там немає і не буде.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців, серед яких і голова ЦВК Охендовський.

Сьогодні, 13 червня, на допиті побували голова ЦВК Охендовський та заступники голови ЦВК Андрій Магера і Жанна Усенко-Чорна. Їх викликали у справі так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.

Охендовський заявив , що «жодних грошових коштів ніколи не брав ні від тієї політичної сили, з якою, можливо, пов'язується це провадження, ні від будь-яких інших політичних сил”.