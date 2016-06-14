Закон про люстрацію не дозволить повернутися 5 тисячам чиновників режиму Януковича - Мін'юст

Про це міністр юстиції Павло Петренко повідомив в ефірі телеканалу "ICTV", передає РБК-Україна.

"Історичну місію закон про люстрацію виконав - близько 5 тис. найвищих посадовців, у тому числі і чинних депутатів від "Партіі регіонів" та "Опозиційного блоку" не можуть повернутися до уряду", - заявив Петренко.

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Міністр також закликав не маніпулювати висновками Венеціанської комісії щодо закону про очищення влади.

"Я б попросив український парламент, що протягом 6 місяців зміни до закону, технічні зміни, які дійсно відображають рекомендації Венеціанської комісії, які не стосуються найвищих посадовців колишніх режиму Януковича, знаходяться у парламенті, парламенту треба відкласти політичні баталії і проголосувати ці зміни до закону - це дасть можливість зберегти закон", - сказав Петренко.