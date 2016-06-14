Скасування закону про очищення влади призведе до народної люстрації - політолог

Про це в коментарі заявив політолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

"Нехороші справи творяться в українській політиці на тлі гучних одноразових піар-подій: то марш геїв-оптимістів, то якась амбарна книга, то ще щось. А в цей час під шумок, поки увага громадськості відвернута, відбуваються якісь серйозні події на законодавчому рівні", - зазначив він.

"Зараз такою подією, яка має колосальні політичні наслідки, є акуратна і дуже тонка спроба певних корумпованих кіл як у Верховній Раді, так і в політичних силах, в Адміністрації президента, дезавуювати і позбавити політико-правової важливості закон про очищення влади або, як його ще називають, закон про люстрацію", - сказав експерт.

На його думку, ініціатори скасування закону про люстрацію об'єдналися навколо президента Порошенко і переконані, що легко впораються зі своїм завданням.

"Але вони забули, що закон про очищення влади – це не просто задоволення вимог людей, які стояли на Майдані, й не знак поваги до Небесної сотні – це було своєчасною спробою зупинити масову народну розправу у вигляді сміттєвої люстрації, обливання фарбою або викидання чиновників з державних установ", - підкреслив Віктор Небоженко.

"Ті, хто хоче тихою сапою знищити завоювання Майдану, забули, що цей закон був прийнятий в силу певних обставин, інакше все могло б взагалі вибухнути", - додав він.

Експерт зазначив, що скасування закону про люстрацію сильно вплине на політичні перспективи Блоку Петра Порошенка, "який разом з президентом несе політичну відповідальність за будь-які реформаційні та контрреформаційні зміни в українському законодавстві".

"Якщо тільки буде скасовано закон про очищення влади, люди знову згадають про народну люстрацію поза правових форм, а це набагато гірше. Громадська думка не буде сприймати той факт, що тисячі чиновників колишнього режиму Януковича легко відновляться на своїх посадах і будуть грабувати народ, як раніше", - резюмував Віктор Небоженко.