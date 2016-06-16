Луценко призначив Квятківського на посаду прокурора Львівської області

13:06, 16 червня 2016
Політика
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко призначив на посаду прокурора Львівської області Юрія Квятківського.

Прокуратура / io.ua

Луценко зараз перебуває у Львові, де представляє новопризначеного керівника прокуратури області, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

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«Генеральний прокурор України Юрій Луценко перебуває у Львові. Триває засідання та представлення нового обласного прокурора Юрія Квятківського», - написала вона.

Нагадаємо, раніше про призначення Квятківского на посаду прокурора Львівської області повідомляли місцеві ЗМІ.

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