Луценко призначив Квятківського на посаду прокурора Львівської області

Луценко зараз перебуває у Львові, де представляє новопризначеного керівника прокуратури області, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

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«Генеральний прокурор України Юрій Луценко перебуває у Львові. Триває засідання та представлення нового обласного прокурора Юрія Квятківського», - написала вона.

Нагадаємо, раніше про призначення Квятківского на посаду прокурора Львівської області повідомляли місцеві ЗМІ.