Луценко призначив Квятківського на посаду прокурора Львівської області
13:06, 16 червня 2016Політика
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко призначив на посаду прокурора Львівської області Юрія Квятківського.
Луценко перебуває у Львові / io.ua
Луценко зараз перебуває у Львові, де представляє новопризначеного керівника прокуратури області, повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.
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«Генеральний прокурор України Юрій Луценко перебуває у Львові. Триває засідання та представлення нового обласного прокурора Юрія Квятківського», - написала вона.
Нагадаємо, раніше про призначення Квятківского на посаду прокурора Львівської області повідомляли місцеві ЗМІ.
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