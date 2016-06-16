Рада відмовилася скасувати закон про судоустрій і статус суддів

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували лише 72 з 292 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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За словами одного з авторів проекту постанови народного депутата Юрія Шухевича, необхідність скасування рішення ВР обумовлена тим, що прийняття закону пройшло з грубими порушеннями вимог регламенту, зокрема, статей 102, 113 і 114, а тому він не може вважатися прийнятими відповідно до закону і підлягає скасуванню передбаченим регламентом способом.

Він нагадав, що, згідно з регламентом, не можна приймати без другого читання законопроект, який має понад 100 статей, а даний законопроект має 160 статей. Він зазначив, що його не можна голосувати за основу і в цілому як за закон, якщо є заперечення депутатів. А такі зауваження, зазначив він, були у народного депутата Віктора Пинзеника (фракція БПП), і крім того, були застереження двох фракцій - «Батьківщини», «Самопомочі» і групи «Воля народу».

Одна з авторів проекту постанови - народний депутат Надія Савченко (фракція «Батьківщина») - зазначила, що вона не проти реформування судової системи України, але «проти того, щоб воно відбувалося, як і все в нашій країні - швидко, нахрапом, необдумано і через коліно».

За її словами, даний законопроект необхідно було доопрацьовувати під час підготовки до другого читання, оскільки він є «сирим».

Як відомо, відхилення цієї постанови відкриває голові Верховної Ради Андрію Парубію можливість для підписання даного закону і направлення його на підпис президенту України.