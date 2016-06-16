Економічні санкції проти Росії продовжать ще до саміту ЄС - Туск

Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск, передає "ЄвроПравда".

"Гадаю, на сьогодні ситуація зрозуміла. Ми повинні пов'язувати санкції проти Росії з виконанням Мінських угод", - сказав він.

"Я практично переконаний, зараз ми продовжимо наші санкції, це станеться до зустрічі Європейської ради. Думаю, ми зможемо домовитися про це на рівні нижчих інституцій – комітету послів і Ради ЄС" - заявив Туск.

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"Сьогодні це менш контроверсійне питання, ніж ви думаете", - додав він.

Водночас, за його словами, наразі є запит від окремих лідерів щодо потреби глибокої і чесної дискусії не лише у питанні санкцій, але і у питанні відносин з РФ загалом.

Туск повідомив, що на засіданні Європейської ради у жовтні спеціально виділить вечір для дискусії на цю тему і потім зможе "сказати щось більше про нові кроки, в тому числі про санкції".

Раніше Туск заявляв, що ЄС необхідно зберігати санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод.