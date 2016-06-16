Економічні санкції проти Росії продовжать ще до саміту ЄС - Туск
ЄС продовжить економічні санкції проти Росії ще до саміту лідерів союзу.
Про це заявив президент Європейської ради Дональд Туск, передає "ЄвроПравда".
"Гадаю, на сьогодні ситуація зрозуміла. Ми повинні пов'язувати санкції проти Росії з виконанням Мінських угод", - сказав він.
"Я практично переконаний, зараз ми продовжимо наші санкції, це станеться до зустрічі Європейської ради. Думаю, ми зможемо домовитися про це на рівні нижчих інституцій – комітету послів і Ради ЄС" - заявив Туск.
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"Сьогодні це менш контроверсійне питання, ніж ви думаете", - додав він.
Водночас, за його словами, наразі є запит від окремих лідерів щодо потреби глибокої і чесної дискусії не лише у питанні санкцій, але і у питанні відносин з РФ загалом.
Туск повідомив, що на засіданні Європейської ради у жовтні спеціально виділить вечір для дискусії на цю тему і потім зможе "сказати щось більше про нові кроки, в тому числі про санкції".
Раніше Туск заявляв, що ЄС необхідно зберігати санкції проти Росії до повного виконання Мінських угод.