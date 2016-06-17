В Україні бракує коштів на ремонт бронетехніки - Парубій

Про це в ефірі 5 каналу повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

На запитання, чи може він підтвердити інформацію про те, що останні кілька місяців не ремонтується бронетехніка через брак коштів, він повідомив, що це правда.

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"Так, це правда", – зазначив голова Верховної Ради.

"Власне, ми прийняли кілька днів тому закон про стратегічне оборонне замовлення, де ми передбачили цілий ряд, не тільки реконструкцію БТРів, які є, а ще й розробку і виготовлення нової військової техніки, інколи просто унікальної, ця техніка не дуже відстає від іноземних зразків. У тому числі, від протитанкової зброї, більш відомої у нас як Javelin, яку ми так давно чекаємо від США. Розробка триває і чекає свого виготовлення. Звичайно, катастрофічно бракує коштів на оборонну сферу", – повідомив Парубій.