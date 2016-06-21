Юнкер не має сумнівів, що санкції проти РФ будуть продовжені

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв’ю Euronews, пише Європейська правда.

Він нагадав, що минулого тижня був у Росії на Петербурзькому міжнародному економічному форумі і зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Під час своїх зустрічей з ним і у своєму виступі я дуже чітко сказав, що Мінські угоди мають виконуватися. Простіше кажучи, чим більше Мінські угоди виконуються, тим більше санкцій знімається", - сказав Юнкер.

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"Відтак, є зв’язок виконанням домовленостей і санкціями. Наразі чітко зрозуміло, що ми продовжимо ці санкції, але в наступні 6 місяців ми повинні перевірити, чи є достатній поступ в імплементації Мінських угод для того, аби скасувати частину санкцій", - заявив Юнкер.