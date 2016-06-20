ЄС продовжить санкції проти Росії, маючи розбіжності щодо наступних кроків - ЗМІ

У теж час Великобританія наполягає на збереженні поточної санкційної політики без змін, пише Reuters.

Франція також підтримує позицію, яка полягає в тому, що санкції стосовно оборонного, фінансового і енергетичного секторів Росії не можуть бути скасовані до тих пір, поки Москва підтримує бойовиків на сході України. При цьому Париж хоче, щоб європейські лідери шукали точки дотику з Кремлем. Видання зазначає, що Італія, Болгарія і Греція були б зацікавлені в скасуванні деяких обмежень.

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Словаччина, яка незабаром почне головувати в Євросоюзі, наполягає на тому, що уряди країн ЄС не можуть ігнорувати політичний тиск у низці європейських держав, спрямований на зміну санкційної політики щодо Росії.

Так, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про необхідність переговорів, так як спостерігається «зростаючий попит на політичну дискусію» щодо санкцій, введених відносно Росії.

«Я не закликаю до скасування санкцій. Але я не хочу бачити, що поки ми формально зберігаємо санкції, інші в обхід санкцій укладають великі угоди з Росією, здійснюють візити, зустрічаються з людьми, чиї імена знаходяться в санкційному списку. На сьогоднішній день реальність така. Так що я думаю, було б справедливо це обговорити», — заявив Лайчак журналістам в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

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У свою чергу, міністр закордонних справ великої Британії Філіп Хеммонд заявив, що в цьому питанні не може бути нічого середнього, і Мінські угоди, які включають в себе повне припинення вогню на сході України, мають бути реалізовані цілком.

«Якщо ви хочете пом'якшення санкцій, потрібно виконувати не лише частину з них, не просто рухатися в напрямку виконання зобов'язань, не говорити про це, а виконати їх усі», — заявив Хеммонд. «Росіяни грають в гру «розділяй і володарюй» по відношенню до тих, хто схильний говорити про пом'якшення тиску на неї. Це велика помилка», — підкреслив він.

Зазначається, що рішення про продовження Євросоюзом санкцій ще на пів року повинно бути прийнято у вівторок, 21 червня.