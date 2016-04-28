Парламент Франції пропонує уряду зняти санкції з Росії

Про це йдеться в повідомленні національного зборів в Twitter.

У голосуванні взяв участь 101 депутат, 55 проголосували за підтримку резолюції (при необхідних 50) і 44 були проти. Слід зазначити, що в Національні збори входять всього 577 депутатів.

Adoption de la résolution sur la levée des sanctions contre la Russie. Votant: 101. Majorité: 50. Pour: 55. Contre: 44. 2 Abst. #DirectAn — Assemblée nationale (@AssembleeNat) April 28, 2016

Як повідомляє "Європейська правда", проект резолюції на голосування запропонував депутат Тьєррі Маріані, який є співголовою асоціації "Франко-російський діалог". У липні 2015 року він на чолі делегації французьких парламентаріїв відвідав анексований Росією Крим.

Резолюція носить рекомендаційний характер і не зобов'язує владу до конкретних дій.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звану Донецьку і Луганську "народні республіки". РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.

Також у 2014 році США і ЄС ввели ряд санкцій відносно представників нелегітимної кримської влади, а в грудні 2014 року президент США Барак Обама розпорядився заборонити торгівлю та інвестування в окупований Росією Крим.