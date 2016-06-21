Омбудсмени Росії та України вперше зустрілися у Мінську

Про це повідомили у прес-службі російського омбудсмена.

Зазначається, що під час зустрічі вони звірили списки українських в'язнів, що утримуються на території окупованого Криму, та домовилися підписати Меморандум про переміщення на українську сторону її громадян, які утримуються в СІЗО та колоніях.

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"Ми також дійшли згоди про інтенсифікацію співпраці з ключових питань в сфері захисту прав російських громадян на території України та українських громадян на території РФ й інших аспектів гуманітарної співпраці", - йдеться у повідомленні на сайті Москалькової.

Нагадаємо, у травні Лутковська заявила про готовність перемістити засуджених з Криму на материкову частину України.