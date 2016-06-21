Ложкін із своїм колегою з США обговорив проведення реформ в Україні

У Вашингтоні очільник Адміністрації президента України відвідав Білий дім, де провів робочу зустріч зі своїм колегою – Головою адміністрації президента США Денісом Макдоноу. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Співрозмовники обговорили досягнення України за останні два роки. Зокрема, в частині роботи антикорупційних інституцій, проведенні реформ у різних сферах життєдіяльності держави. «Голова адміністрації Барака Обами добре поінформований про внутрішні процеси в Україні та високо оцінює прогрес наших реформ», - відзначив Ложкін.

Макдоноу у свою чергу наголосив на підтримці США євроінтеграційних прагнень України, а також на важливості мирного врегулювання ситуації на Сході України у відповідності з Мінськими домовленостями та запевнив у підтримці нашої країни Сполученими Штатами.

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Під час зустрічі Ложкін та помічник держсекретаря США Еван Раян, яка опікується питаннями культури та освіти, домовилися надалі просувати ініціативу президента Петра Порошенка щодо запрошення на стажування в Україну студентів з Йєлю, Гарварду, Колумбійського та інших провідних університетів США. Раян висловила захоплення проектом GO Global, що просуває вивчення англійської мови в Україні та підтвердила готовність надавати проекту необхідну підтримку.

В рамках переговорів з відомим американським політологом, соціологом та державним діячем, а нині – радником Центру стратегічних і міжнародних студій Збігнєвом Бжезінським глава АПУ обговорив безпекові питання. Бжезінський позитивно оцінив призначення головного реформатора Польщі Лєшека Бальцеровича радником глави держави і його представником в Уряді. На переконання політолога, це сприятиме поступу реформ в Україні.

Ложкін та колишній держсекретар США Мадлен Олбрайт обговорили реалізацію реформ в Україні, зокрема в частині подолання корупції. Під час зустрічі із заступником Державного секретаря з політичних питань Венді Шерман обговорювались шляхи залучення іноземних інвестицій в Україну, необхідність зближення українських та західних регуляторних стандартів.

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Крім того, в рамках візиту глава Адміністрації президента вивчив досвід роботи SelectUSA Investment Summit – найбільшої конференції в США із залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни та поспілкувався із секретарем з питань торгівлі США Пенні Пріцкер, першим заступником секретаря Брюсом Ендрюсом. На переконання Ложкіна, доцільно організувати та провести і в Україні подібний захід з приваблення інвестицій, що міг би називатися «Select Ukraine».

«Майже усі, з ким я сьогодні зустрічався, були вражені такими швидкими результатами, які ми досягли протягом цих двох років. Інша річ, що цього не достатньо. Ми це розуміємо і у Вашингтоні це розуміють. Антикорупційна реформа, реформа правосуддя, економічна реформа і економічне зростання країни – це ті пріоритети, які мають у нас бути», - зазначив глава АПУ, підбиваючи підсумки поїздки.