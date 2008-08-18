Регіонали хочуть розслідувати продаж української зброї до Грузії

Партія регіонів пропонує створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з перевірки фактів поставок Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства та міжнародного права.

Народний депутат від Партії регіонів Валерій КОНОВАЛЮК зареєстрував проект постанови про утворення вищезазначеної Тимчасової слідчої комісії.

Водночас, на офіційному сайті парламенту текст проекту поки є недоступним.

Як повідомлялося, за даними МЗС, Україна, здійснюючи військово-технічне співробітництво з іноземними державами, в тому числі і з Грузією, керується резолюцією Ради безпеки ООН, суворо дотримується правил, встановлених міжнародними режимами у сфері торгівлі озброєнням, а також норм внутрішнього законодавства у галузі експортного контролю.

Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ неодноразово відкидав звинувачення на адресу України у незаконному постачанні зброї до Грузії.

«Якщо українську зброю хтось купує, то це означає, що вона користується попитом у світі. Ми маємо багато надлишкової зброї і намагаємося її продавати, але лише в ті країни, щодо яких немає міжнародного ембарго на торгівлю зброєю», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.