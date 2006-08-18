Ющенко назвав три головні здобутки за 15 років

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що “дорога порозуміння” в українській політиці є безальтернативною.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, виступаючи сьогодні на IV Всесвітньому форумі українців, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні Україні найбільше потрібна політична стабільність. Він зауважив, що в ситуації, коли 8 млн. виборців проголосували за один блок політичних сил, а 8,6 млн. - за інший в Україні, є дві дороги. Перша – це протиріччя, невизначеність, економічний спад та колапс економіки. Друга – стіл переговорів та порозуміння.

«Я знаю, що ця позиція складніша і на неї важче відповідати, але я переконаний, що це єдиний актив, який залишився в розпорядженні тверезих політиків», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що “дорога порозуміння” є безальтернативною.

Президент наголосив, що порозуміння має базуватися на фундаментальних засадах: соборність нації, відмова від федералізму, розвиток української мови без утисків мов національних меншин, розвиток Єдиної помісної православної церкви.

У ході виступу Президент України також назвав три найголовніших досягнення України за часів незалежності. Це - проголошення незалежності в 1991 році, формування державних інститутів і вироблення європейського та євроатлантичного курсу, а також зростання громадської свідомості та перемога суспільства в 2004 році.

«Ці здобутки найголовніші українського сьогодення», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

«Українська держава не лише відбулась – вона стала незворотною і нездоланною», - підкреслив глава держави.