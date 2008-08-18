Прикордонники опрацьовують нові правила і порядок пропуску ЧФ РФ

У Державній прикордонній службі України опрацьовують нові правила і порядок пропуску військовослужбовців, військових кораблів і літальних апаратів Чорноморського флоту Російської Федерації в Україну.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві відділу взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби.

“Сьогодні у деяких ЗМІ з’явилася інформація з посиланням на джерела у штабі ЧФ Російської Федерації про те, що Державна прикордонна служба України нібито забороняє польоти над територією України літальних апаратів Чорноморського флоту Росії. У зв’язку з цим повідомляємо, що Адміністрацією Державної прикордонної служби України за компетенцією здійснюються заходи по реалізації положень Указу Президента України від 13.08.08 та доручення Кабінету міністрів України від 18.08.08. З цією метою опрацьовуються та будуть направлені до Міністерства юстиції України пропозиції про внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів, що регламентують порядок пропуску військовослужбовців, військових кораблів і літальних апаратів Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебуває на території України. Відповідно до існуючих норм міжнародного права буде організовано процедуру погодження даних змін з російською стороною”, - наголошують у Державній прикордонній службі.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 13 серпня 2008 року № 706/2008 затвердив порядок перетину державного кордону України Чорноморським флотом Російської Федерації, який перебуває на території України.