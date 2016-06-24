Сьогодні в Україні розпочнеться відбір міста, в якому відбудеться Євробачення-2017

Про це оголосить глава Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні пісенного конкурсу "Євробачення" в 2017 році Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів України, передає ТСН.

За попередніми даними, на проведення музичного змагання претендують п'ять міст - Київ, Львів, Одеса, Дніпро та Херсон.

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До слова, раніше міністр культури Євген Ніщук висловив впевненість, що саме Київ чудово впорається із проведенням Євробачення наступного року

"На сьогодні Київ, як нам здається, найбільш підготовлений у цьому плані. Найближчим часом Україна отримає пакет документів з основними умовами проведення конкурсу, тоді буде зрозуміліше що і до чого, - каже Нищук. - Судячи з масштабів шоу, яке я побачив на "Глобен Арені", логістично найбільше для проведення Євробачення в Україні підходить київський НСК "Олімпійський".

Півфінали Євробачення-2017 відбудуться 16 і 18 травня, фінал - 20 травня.