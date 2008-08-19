У БЮТ прогнозують спробу відставки Тимошенко

У Блоці Юлії Тимошенко не виключають, що на початку вересня в парламенті буде поставлено питання про висловлення недовіри уряду.

В інтерв`ю газеті «Дело» (від 19 серпня ц.р.) перший заступник фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ`ЯКІН, відповідаючи на запитання, чи правда, що на 8 вересня готується відставка уряду, й вже збирають підписи для внесення на розгляд Верховної Ради питання про недовіру уряду, сказав: «Я не виключаю, що питання про недовіру уряду може бути внесено до порядку денного. Така інформація у нас є».

За його відомостями, деякі фракції працюють у цьому напрямку. «Але я впевнений у тому, що в нашій політичній силі немає людей, які можуть піти на змову зі своєю совістю й вийти з фракції. Хотілося, щоб такі ж були депутати і в «НУ-НС»», - зазначив депутат.

Водночас він підкреслив, що в разі відставки уряду прем`єр і міністри одержать статус в.о. і працюватимуть до нових виборів.

А.КОЖЕМ`ЯКІН висловив упевненість, що в парламенті не буде переформатування коаліції, яке дозволило б сформувати новий уряд.

«Переформатування коаліції за рахунок виходу з фракцій окремих депутатів і створення незрозумілої збірної «солянки» неможливе. Такий закон. Іншого закону поки немає! Будь-яка нова коаліція можлива тільки після нових виборів до Верховної Ради», - сказав він.