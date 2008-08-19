Ющенко дав Тимошенко 24 години

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів за 24 години вирішити всі питання, пов`язані з фінансуванням відновлення постраждалих від стихійного лиха об`єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Президент дав сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

«Я звертаюся до уряду з проханням, до прем`єр-міністра, до тих міністрів, від яких це рішення залежить: будь ласка, 24 години. Дайте фінанси, доведіть пооб`єктну розбивку, підтвердіть, що ми з приводу водозахисних споруд робитимемо, скільки таких об`єктів, як вони фінансуються, через міністерства, через субвенції… Скажіть, врешті-решт, слово - як укласти договір підряду, тому що абсолютна більшість робіт сьогодні здійснюється без фінансування і можна лише припущення робити, за якими проектами і проектними рішеннями», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО звернувся до уряду з проханням сьогодні невідкладно затвердити пооб`єктну розбивку постраждалих об`єктів.

Крім того, він зазначив, що в найближчі два тижні необхідно вирішити питання, як мобілізувати місцеву громадськість і дати роботу людям, зокрема, через служби зайнятості, вирішити питання організації роботи шкіл.

Також В.ЮЩЕНКО наголосив, що за десять днів із потерпілих сіл необхідно вивезти сміття, що утворилося в результаті стихії. «Гравій, пісок, каміння, дерева всім світом за десять днів через громадську ініціативу, через суботники, недільники, понеділки – нам все потрібно зробити (навести лад – УНІАН)», - наголосив Президент.